Venezolaner pflegen Fastnachtsbrauch vom Kaiserstuhl

Colonia Tovar (dpa) - Die alemannische Fastnacht findet in diesen Tagen auch in Venezuela statt. Durch die Gemeinde Colonia Tovar, etwa 70 Kilometer westlich der venezolanischen Hauptstadt Caracas, ziehen dieses Wochenende Menschen in Jokili-Kostümen. Die Narrenfiguren sind ein alter Fastnachtsbrauch in Endingen am Kaiserstuhl im Südwesten Baden-Württembergs.

In Colonia Tovar leben die Nachfahren von Deutschen aus dem Kaiserstuhl, die im 19. Jahrhundert einwanderten. Fachwerkhäuser prägen das für Südamerika ungewöhnliche Stadtbild. Nach einem Bericht der venezolanischen Zeitung «El Universal» findet seit mehr als 40 Jahren ein Umzug der Jokili in Colonia Tovar statt.

Zu den Fastnachtsfeierlichkeiten gehört demnach unter anderem auch die Wahl einer Königin. Es gehe nach den Worten des Bürgermeisters Darwin Cáceres darum, die Kultur und Traditionen des «Deutschlands der Karibik» zu pflegen.