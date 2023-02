Zwei Tote nach Brand und Festnahme in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Nach einem Großeinsatz und der Festnahme eines bewaffneten Mannes in Stuttgart hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Verdächtige habe ein Messer bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Er soll in Verbindung stehen mit dem Feuer in einer Wohnung, bei dem eine Frau und ein Mann starben. Beide seien im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen, bestätigte eine Sprecherin der Polizei. Details zum Verdächtigen sowie zur Verbindung zu dem Brand nannte die Polizei zunächst nicht.

Rettungskräfte der Feuerwehr sollen den Mann im Bereich des Eingangs des Hauses bemerkt haben, hieß es laut Mitteilung der Polizei. Die Feuerwehr sei mit rund 30 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz gewesen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die in Vollbrand stehende Wohnung im Dachgeschoss habe gelöscht werden können.