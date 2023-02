Allianz meldet Rekordergebnis nach schwerem Jahr

München (dpa) - Die Allianz-Versicherung hat trotz Inflation und Krisenstimmung im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahr um knapp sechs Prozent auf fast 14,2 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.

Zu verdanken hat das Münchner Unternehmen dies unter anderem sehr guten Geschäften in seinem Alltagsgeschäft mit Schaden- und Unfallpolicen. Damit konnte Deutschlands größter Versicherer sogar Einbußen in der Vermögensverwaltung ausgleichen, denn das zweite große Geschäftsfeld wurde von den Turbulenzen auf dem Kapitalmarkt hart getroffen.

Sorgen vor einer «Schadensinflation»

Der auf die Aktionäre entfallende Nettogewinn des Konzerns stieg um 1,9 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Im neuen Jahr wollen Vorstandschef Oliver Bäte und seine Kollegen mit einer eher vorsichtigen Prognose keine übergroßen Erwartungen wecken: Die Allianz peilt einen unveränderten operativen Gewinn von 14,2 Milliarden Euro an, mit der üblichen Spanne von plus/minus einer Milliarde.

Die Inflation zieht in der Versicherungsbranche Sorgen vor einer entsprechenden «Schadeninflation» nach sich. Damit gemeint sind steigende Kosten, weil sich im Zuge des allgemeinen Preisanstiegs auch die von den Versicherern bezahlten Reparaturen - etwa für Autounfälle oder Unwetterschäden an Gebäuden - rasant verteuern.

Die Allianz hat darauf mit Preiserhöhungen reagiert: So legte in der Schaden- und Unfallsparte der Umsatz um 12,4 Prozent auf 70 Milliarden Euro zu, unter Herausrechnung von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen immer noch um 9,5 Prozent. Dazu trug der «Preiseffekt» laut Allianz mit 5,7 Prozent bei. In der Kranken- und Lebensversicherung sanken zwar die Umsätze, doch der operative Gewinn stieg um 5,4 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro.

Schwierig war das vergangene Jahr für die Vermögensverwaltung. Die Allianz gehört mit ihren Tochtergesellschaften Pimco und AGI zu den weltgrößten Unternehmen in diesem Bereich. Ende 2022 hatte die Kundschaft noch 1,6 Billionen Euro bei dem Konzern angelegt, 331 Milliarden weniger als ein Jahr zuvor. Der operative Gewinn sank um 1,9 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro.

Die Allianz erklärte das im Wesentlichen durch «ungünstige Markteinflüsse». Abgesehen davon zogen Kunden auch Gelder ab. Das Unternehmen bezifferte die Nettomittelabflüsse auf 81,4 Milliarden Euro. Dieser Effekt traf 2022 nicht nur die Allianz, sondern auch andere Vermögensverwalter.