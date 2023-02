Dax am US-Feiertag nahezu unverändert

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am ersten Tag der neuen Woche kaum vom Fleck gekommen. Insgesamt verlief der Wochenstart wegen geschlossener US-Börsen am President's Day ruhig. Der deutsche Leitindex schloss 0,03 Prozent tiefer bei 15.477,55 Punkten. Nach dem Jahreshoch vor zwei Wochen bei 15.658 Punkten fehlt dem Börsenbarometer ein klarer Trend. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gab am Montag um 0,19 Prozent auf 28.804,22 Punkte nach.

Anleger nutzten den impulsarmen Wochenauftakt, um bei zuletzt besonders gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen. So verloren am Dax-Ende die Anteilscheine des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus mehr als zwei Prozent. Die Papiere des Triebwerkbauers MTU büßten knapp zwei Prozent ein.

Die Aktien der Commerzbank verloren im MDax dreieinhalb Prozent, nachdem sie am Freitag den höchsten Stand seit 2018 erreicht hatten. Daran änderte nichts, dass das Finanzinstitut mit dem Abschied des Gasherstellers Linde aus dem Dax Ende des Monats in den Leitindex zurückkehrt. Der Schritt war erwartet worden.

Dagegen waren die Aktien von Gerresheimer am Montag nach einem positiven Analystenkommentar zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit gut zwölf Monaten gesprungen und gewannen am Ende an der MDax-Spitze 2,7 Prozent. Experte Alexander Galitsa von Hauck & Aufhäuser hatte auf eine niedrige Bewertung der Papiere verwiesen sowie auf die mehrjährige Neupositionierung und Optimierung des Herstellers von Spezialverpackungen für die Pharma- und Kosmetikindustrie.

Die Papiere von Teamviewer legten nach Kaufofferten von Investoren für den englischen Traditionsverein Manchester United um rund ein Prozent zu. Die Angebote könnten für Teamviewer laut Händlern die Chance auf einen Ausstieg aus dem teuren Sponsorenvertrag mit dem Fußballverein erhöhen.

Die Papiere des Chip-Herstellers Elmos Semiconductor hatten Ende voriger Woche ein Rekordhoch erreicht und knickten nun am Ende des Nebenwerteindex SDax um mehr als fünf Prozent ein.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel um 0,09 Prozent auf 4271,18 Punkte. Für den französischen Cac 40 ging es ebenfalls leicht nach unten, während der britische FTSE 100 moderat zulegte.

Der Kurs des Euro stieg. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0674 (Freitag: 1,0625) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9369 (0,9412) Euro. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,54 Prozent am Freitag auf 2,46 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 125,00 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,29 Prozent auf 134,92 Punkte.