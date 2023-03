Dax mit starkem Wochenendspurt

Frankfurt/Main (dpa) - Die wieder erwachte Konjunkturzuversicht der Anleger hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenschluss angetrieben. Der Leitindex Dax beschleunigte seine Erholung und stieg bis zum frühen Freitagnachmittag um 1,20 Prozent auf 15.511,74 Punkte, nachdem er am Donnerstag seine Anfangsverluste wettgemacht und moderat im Plus geschlossen hatte. Auf Wochensicht deutet sich damit ein Plus von rund 2 Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 1,52 Prozent auf 28.879,86 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,88 Prozent nach oben.

An der Dax-Spitze schnellten die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) um fast acht Prozent in die Höhe. Der Autobauer hatte einen Ausblick präsentiert und mit seinem Dividendenvorschlag positiv überrascht. Die Anteilsscheine der Lufthansa zogen im MDax an und notierten zum Wochenschluss erstmals seit 2020 wieder über 10 Euro. Zuletzt stand ein Plus von knapp sechs Prozent zu Buche. Die Fluggesellschaft erzielte nach zwei Verlustjahren in der Corona-Krise im Jahr 2022 im Tagesgeschäft wieder einen Milliardengewinn.

Der Kurs des Euro erholte sich etwas von seinen Vortagesverlusten und notierte zuletzt bei 1,0629 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0605 (Mittwoch: 1,0684) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9430 (0,9360) Euro.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,79 Prozent am Vortag auf 2,74 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,22 Prozent auf 123,42 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,33 Prozent auf 131,95 Punkte.