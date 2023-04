Moderate Gewinne im ruhigen Handel vor Ostern

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax zeigt sich am letzten Tag der verkürzten Handelswoche vor Ostern von seiner ruhigen Seite. Am Gründonnerstag stieg der deutsche Leitindex gegen Mittag um 0,14 Prozent auf 15.541,57 Punkte. Vor zwei Tagen hatte er bei 15.736 Punkten einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht.

Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,50 Prozent auf 27.106,85 Zähler hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Kurskorrektur fortgesetzt, während der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagniert. US-Konjunkturdaten hatten zuletzt enttäuscht, die Zinserhöhungserwartungen wurden dadurch gedämpft. Im Fokus steht der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Karfreitag, auf den die Märkte aber erst nach Ostern reagieren können.