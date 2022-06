10. Lauf in die Sonne

Leutenbach. Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause veranstalten die Hot Socks Leutenbach traditionell am ersten Sonntag des Sommers, heuer am 26. Juni, wieder den „Lauf in die Sonne“.

Es gibt Strecken für Läufer über zehn und 5,8 Kilometer und für Walker über 5,8 Kilometer sowie eine Mannschaftswertung für Läufer über zehn Kilometer.

Der Startschuss für alle Läufe ist um 8 Uhr in Nellmersbach an der Mehrzweckhalle in der Schulstraße.

Im Anschluss an den Lauf gibt es wie immer ein reichhaltiges Frühstücksbüfett, das (fast) keine Wünsche offenlässt.

Bis 18. Juni anmelden

Anmeldung und Informationen zur Veranstaltung gibt es auf http://www.Lauf-in-die-Sonne.de.

Anmeldungen werden bis Samstag, 18. Juni, entgegengenommen - Nachmeldungen sind aus organisatorischen Gründen nicht möglich! Die Anzahl der Startplätze ist in diesem Jahr auf 150 Starter begrenzt.