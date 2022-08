Rudersberg. Die mittlerweile 12. Berg-und-Wieslauftal-Tour findet in diesem Jahr wieder am Tag des Schwäbischen Waldes, am Sonntag, 18. September, statt. Eine Konzeptänderung bei den verschiedenen Routen verspricht noch mehr Spaß und Fahrfreude für alle Radler.

So ist die Easy-Tour mit 14 Kilometern und 110 Höhenmetern besonders für Familien mit kleineren Kindern oder ganz entspannte Radler gedacht. Bei der Enjoy-Tour steht der Landschaftsgenuss, gepaart mit Radfahrvergnügen, im Vordergrund. Mit einer Gesamtlänge von 26 Kilometern und 430 Höhenmetern ist die Tour prima auch mit Trekkingrädern und ohne elektrische Unterstützung machbar.

Die Hard-Tour macht mit knackigen Steigungen und sportlichen Talfahrten ihrem Namen alle Ehre. Die 40 Kilometer und 790 Höhenmeter lassen insbesondere Mountainbiker auf ihre Kosten kommen. Ob mit oder ohne „E“ ist dabei jedem selbst überlassen.

Die neuen drei Routen versprechen alle auf ihre Weise Spannung, Action und die herrliche Landschaft rund um Rudersberg.

Die Strecken verlaufen größtenteils auf gut befahrbaren und meist geschotterten Waldwegen und werden durch einige Wiesenabschnitte ergänzt. Selbstredend sind alle drei Touren entsprechend mit Richtungspfeilen und Hinweisen beschildert.

Start und Ziel an der Ölmühle

Start (von 9.30 bis 11 Uhr) und Ziel (bis 15 Uhr) liegen an der Ölmühle Michelau, Weilerwiesen 1. Hier gibt es auch einen Radlertreff.

Selbstverständlich können die Teilnehmer wie bisher unterwegs an kostenlosen Verpflegungsstationen Energie auftanken.

Anmeldung bis Montag, 12. September

Um Voranmeldungen bis 12. September wird gebeten. Nachmeldungen sind nur nach vorheriger Absprache möglich. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf maximal 200 begrenzt.

Die Startgebühren betragen für die Enjoy-Tour 10 Euro, für die Easy-Tour 8 Euro und für die Hard-Tour 12 Euro. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre radeln frei.

Die Anmeldung erfolgt per Einsendung des Anmeldeformulars. Dieses ist im Internet auf https://www.rudersberg.de/fileadmin/Dateien/Dateien/Freizeit/WEB_Anmeldekarte_Berg-undWieslaufTour_2022.pdf abrufbar. Weitere Informationen gibt es auf www.rudersberg.de oder unter0 71 83/30 05-81.