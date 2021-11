Winterbach. Für das zwischen dem 19. und 26. Juli 2022 geplante 12. Winterbacher Zeltspektakel der Kulturinitiative Rock sind die ersten vier Veranstaltungstage bereits im Vorverkauf. Erwartet werden Rag’n’Bone Man, Gregor Meyle und Milow, Helge Schneider und Hubert von Goisern.

Der Rag’n’Bone Man mit der tiefen Baritonstimme kommt am Donnerstag, 21. Juli, nach Winterbach. Seinen Künstlernamen, auf deutsch „Lumpensammler“, hat der Brite Rory Charles Graham nach einer Comedy-Serie gewählt.

Rag’n’Bone Man

Schon im Alter von 19 Jahren trat er im Vorprogramm von Joan Armatrading auf. Sein erster Hit „Human“ erschien im Jahr 2016 und war die Nummer Eins der Charts in Österreich, Belgien, Deutschland und der Schweiz. Das gleichnamige Album „Human“ gewann den „BBC Music Award“ für Britische Alben des Jahres 2017. Im Mai 2021 erschien seine zweite LP „Life by Misadventure“. Hier wurde er bei dem Lied „Anywhere Away From Here“ von Pink begleitet.

Gregor Meyle und Milow

Ein Doppelkonzert mit Gregor Meyle und Milow steht am Freitag, 22. Juli, auf dem Programm.

Eine Gitarre, ein Hut, eine Brille und eine Champions League Band im Rücken. So steht der Backnanger Singer-Songwriter Gregor Meyle auf der Bühne. Immer dicht dran am Publikum, voller Energie und im launigen Austausch mit seinen Gästen. Viele kennen Meyle aus „Sing meinen Song - Das Tauschkonzert“ und seiner eigenen Musikshow „Meylensteine“.

Milow ist mit seinem neuem Album „Lean Into Me“ auf Tour. Kaum jemand schafft es derart gekonnt, hochpersönliche Themen in universelle Hymnen zu verwandeln wie der belgische Singer-Songwriter. So eingängig und populär seine Songs auch sein mögen - eines sind sie nie: seicht. Jonathan Vandenbroeck ist unter seinem Künstlernamen Milow seit 2007 zum echten Weltstar geworden. Dank seiner charismatischen Stimme, seiner höchst einprägsamen Melodieführung und seinem Gespür für Arrangements zünden seine Songs nahezu überall.

Helge Schneider

Helge Schneiders neuestes und von einem Biochemiker und einem Ingenieur nebst Diagnosegeräten geprüftes Material-Programm heißt „Ein Mann und seine Gitarre“. „Ich freue mich, mitteilen zu können, dass das etwas ganz Außergewöhnliches ist!“, sagt er. Helge Schneider kommt am Sonntag, 24. Juli zum Zeltspektakel.

Hubert von Goisern

Hubert von Goisern gilt als Erfinder des sogenannten „Alpenrock“ und als prononciertester Vertreter der „Neuen Volksmusik“. Im Herbst 2011 führte Hubert von Goisern mit „Brenna tuats guat“ fünf Wochen lang die österreichischen Single-Charts an.

Ab 2022 ist er wieder auf Tournee und am Montag, 25. Juli, beim Winterbacher Zeltspektakel.

Weitere Termine sind noch nicht vergeben. Die Kulti arbeitet mit Hochdruck daran, noch weitere tolle Stars nach Winterbach zu bekommen.

Infos und Tickets gibt es auf www.zeltspektakel.com und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.