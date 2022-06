13. Schnitzfetzede: Auf, lass fetza!

Urbach. Am ersten Juli-Wochenende heißt es in Urbach nach vierjähriger Pause wieder: „Auf, lass fetza!“. Dann steigt in der Ortsmitte zum 13. Mal das Urbacher Straßenfest „Schnitzfetzede“. Am Samstag, 2. Juli, 18 Uhr, fällt mit dem Fassanstich mit Bürgermeisterin Martina Fehrlen der offizielle Startschuss für die beiden tollen Tage.

Am Sonntagmorgen startet das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst und geht dann mit einem Frühschoppen für Urbachs Seniorinnen und Senioren weiter, der vom Musikverein Urbach umrahmt wird.

Insgesamt 16 Vereine und Gastronomen bieten Speisen und Getränke aus der heimischen und internationalen Küche an. Daneben wird durchgängig an beiden Tagen wieder ein vielfältiges kulturelles Programm aus Folklore und Volkstümlichem, Pop und Rock, Internationalem und Lokalem auf die Beine gestellt.

Auf der Hauptbühne vor dem „Löwen“ in der Hauptstraße und der Rockbühne in der Mühlstraße bei der Volksbank finden an beiden Tagen musikalische, sportliche und tänzerische Darbietungen statt.

Während die Freunde von Party- und volkstümlicher Musik am Samstag mit der „V.I.P.S.“ und am Sonntag mit der angesagten Band „Alarm“ ihren Spaß bei der Hauptbühne finden, kommen die Fans gepflegter Rock-, Pop- und Blues-Musik bei der kleineren Bühne in der Mühlstraße auf ihre Kosten. Dort treten in diesem Jahr die im Remstal derzeit bekanntesten Cover-Bands aus diesem Genre auf - am Samstag Rock 44 und Calo Rapallo & Friends, und am Sonntag, Rio Grande Mud und Minute Made.

Auch einige Vereine, Chöre und Tanzgruppen unterhalten auf beiden Bühnen mit einem bunten Show- und Musikprogramm.

„Remstal singt“

Am Sonntagnachmittag von 15 bis 17 Uhr ist Mitsingen angesagt. Die erfahrene Musikerin und Sängerin Bärbel Schmid animiert das Publikum an der Hauptbühne zum Singen. Unterstützt wird sie dabei von Chorart zwanzigelf, dem jungen Chor des Gesangvereins Eintracht Urbach 1925. „Remstal singt“ findet an diesem Nachmittag zeitgleich in vielen Remstalkommunen statt.

Was ist eigentlich eine „Schnitzfetzede“?

Viele Neu-Urbacher oder Gäste von auswärts fragen sich, wo denn dieser merkwürdige Name herrührt. Deshalb sei an dieser Stelle kurz erklärt, was „Schnitzfetzede“ bedeutet.

Der Ursprung des Straßenfests liegt in der 800-Jahr-Feier der Gemeinde im Jahr 1981. In der wieder vereinigten Gemeinde Urbach fand erstmals ein Straßenfest als Gemeinschaftsveranstaltung Urbacher Vereine, Kirchen, Schulen und anderer Organisationen statt.

Der Begriff „Schnitzfetzede“ leitet sich von „Schnitzfetzer“ (hochdeutsch etwa: Obststückeschneider) her, dem Spitznamen für die (Unter)urbächer, die der Legende nach in früheren Jahrhunderten den württembergischen Hof mit Dörrobst (schwäbisch: „Schnitzen“) beliefert haben sollen.