Schorndorf. Der 16. Schorndorfer Freizeit-Kunst-Markt findet am Samstag und Sonntag, 6. und 7. November, in der Barbara-Künkelin-Halle statt. Geöffnet ist am Samstag von 12 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Handgemacht und kreativ! 50 Aussteller verwandeln die Barbara-Künkelin-Halle in eine Kreativ-Werkstatt der besonderen Art. Die Besucherinnen und Besucher erwartet wieder einmal ein umfangreiches Angebot an ideenreichen und vielseitigen Produkten. Sie dürfen gespannt sein, welche Vielfalt vertreten ist.

In Schorndorf zieht bereits an diesem November-Wochenende eine vorweihnachtliche Stimmung ein, denn eine große Vielfalt an Adventsdekorationen für drinnen und draußen sowie jede Menge Geschenkideen zum Weihnachtsfest tauchen die Halle in eine gemütliche Atmosphäre.

Angeboten werden Skulpturen aus Holz und Keramik, Papierarbeiten, Porzellanmalerei, Teddybären, Handtaschen, Schmuck, Mützen und Schals und Wohnaccessoires. Modedesigner zeigen selbst entworfene, moderne und ausgefallene Damen- und Kinderbekleidung aus hochwertigen Stoffen, zudem gibt es Kunst aus Stahl und Stein, Krippen, Engel, Floristik und vieles mehr. Die Ausstellerinnen und Aussteller freuen sich nach langer Pause wieder auf zahlreiche Besucher.

Der Markt findet unter der 2G-Regel statt. Der Eintritt kostet 4 Euro. Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung Erwachsener frei.