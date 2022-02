16 Sprachen – Von Arabisch bis Schwedisch

Winnenden. „Mit der VHS um die Welt“ lautet der Semesterschwerpunkt der Volkshochschule Winnenden. Besonders international ist das Sprachenprogramm. 16 Fremdsprachen werden unterrichtet, in einem Kurs sogar drei Sprachen auf einmal. Die neuen Kurse starten ab Montag, 7. März.

Neben den Hauptsprachen Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Deutsch sind auch eine Vielzahl von selten gelernten Sprachen wie Dänisch oder Japanisch dabei.

Durch ein vom Land prämiertes Online-Projekt wurde das Programm weiter ausgebaut. Kurse wie Hindi oder Koreanisch konnten dadurch ins Angebot aufgenommen werden.

Französisch-Kompaktkurs in der Faschingswoche

Ein Schnupperkurs für Teilnehmerinnen und Teilnehmer ohne Vorkenntnisse findet in den Faschingsferien, von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März, von 18.30 bis 20 Uhr in der Volkshochschule statt. Er richtet sich an Interessierte, die einen Urlaub in Frankreich planen oder testen wollen, ob sie die Sprache weiterlernen möchten.

Diese Kurse starten im März

Ein ganz besonderer Kurs beginnt am Freitag, 11. März. Unter dem Motto „Mehrsprachig lernen“ lernen die Teilnehmer gleichzeitig Italienisch, Portugiesisch und Spanisch.

In diesen Kursen sind noch Plätze frei: Anfängerkurse in Italienisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch und Portugiesisch sowie Kurse für Fortgeschrittene in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

Das umfangreiche Angebot an Kursen, Vorträgen und Exkursionen finden Interessierte auf www.vhs-winnenden.de. Anmeldungen sind im Internet und unter0 71 95/1 07 00 möglich.