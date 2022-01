Schorndorf. Die 17. Lions-Benefizgala mit der Original Wiener Strauss Capelle unter der Leitung von Dirigent Rainer Roos findet am Sonntag, 16. Januar, um 16 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle statt.

Es ist kein einfaches Unterfangen, in diesen Zeiten ein Konzert zu veranstalten. Doch der Lions-Club Schorndorf präsentiert nach einer einjährigen Pause wieder die Wiener Johann Strauss Capelle unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert!“.

Dirigent Rainer Roos ist es gelungen, den international bekannten Startenor Manolito Mario Franz für das Konzert zu gewinnen. Franz verleiht dem Konzert mit seinen Operettenhits und Liedern aus seiner neapolitanischen Heimat zusätzliches Gewicht. „Wer hat schon solch einen Star in der Stadt?“

In dieser, für Kunst und Kultur schwierigen Zeit unterstützt der Lions-Club Schorndorf Kulturschaffende, die durch den Corona-Virus in existenzielle Not geraten sind, und bietet ihnen gleichzeitig eine Bühne für ihren Auftritt.

Sicherheit fürs Publikum

Der Lions-Club Schorndorf will dem Publikum bestmögliche Sicherheit bieten. Das Konzert findet unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln und der 2G-Regel statt. Die Konzertbesucher müssen sich sicher fühlen und sicher sein.

Tickets im Vorverkauf

Abonnenten der vier Tageszeitungen des Zeitungsverlags Waiblingen erhalten 3 Euro Ermäßigung und zahlen für die Eintrittskarten nur 32 und 29 Euro. Erhältlich sind die Tickets nur über die Ticket-Hotline 0 71 51/5 66-5 66, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 12 Uhr; oder im Internet unter www.zvw-shop.de.www.zvw-shop.de