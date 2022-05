Der Vorverkauf für die Konzerte des Musik- und Gesangvereins Fornsbach beim Jubiläumsfest „175 Jahre Musik in Fornsbach“ vom 15. bis 17. Juli am Waldsee ist gestartet.

Blasmusik der Spitzenklasse aus Tirol mit Vierablech ertönt am Freitag, 15. Juli. V.I.P.S., die Partyband, die seit mehr als 20 Jahren erfolgreich auf der Bühne steht, sorgt am Samstag, 16. Juli, für gute Stimmung.

Zum Abschluss am Sonntag, 17. Juli, wird an die Eingemeindung vor 50 Jahren mit Unterhaltungs- und Blasmusik im Zelt erinnert.

Karten für Vierablech und V.I.P.S. sind im Naturparkzentrum in Murrhardt und in der Bäckerei Pehlke in Fornsbach erhältlich oder auf www.mvfornsbach.de.