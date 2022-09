20 Jahre Chocolate Gospel Choir

Schorndorf. Chocolate Gospel Choir feiert in diesem Monat sein 20-jähriges Jubiläum. Dazu gibt es am Samstag, 24. September, um 20 Uhr, und am Sonntag, 25. September, um 19 Uhr, zwei Jubiläumskonzerte in der Barbara-Künkelin-Halle.

Das Programm zeigt nochmals eindrücklich die Vielfalt des Repertoires. Von modernen Gospels über Worship und Musical bis zu flotten Popsongs beinhaltet das Jubiläumsprogramm einige Highlights: „Come Alive“ aus dem Kinofilm „Greatest Showman“ eröffnet das Konzert. Ein so noch nicht arrangiertes „Sister Act Medley“ mit Songs aus den Filmen und dem Musical feiert seine Welturaufführung.

Die Pop-Evergreens „I’m Alive“ und „You’re the Voice“ laden zum Tanzen und Mitsingen ein. „Stand up“, ein moderner und vielfach ausgezeichneter Gospelsong aus dem Kinofilm „Harriet“, bereichert das Programm. Es gibt auch Lieder aus den Anfangsjahren des Chores, wie „Everybody’s Talking“ und eine weitere Schorndorf-Premiere.

Rund 450 Auftritte

An die 450 Auftritte hat der Chocolate Gospel Choir mittlerweile in den Jahren seit seiner Gründung absolviert: sei es bei Gottesdiensten zu allen möglichen Anlässen, sei es bei Konzerten wie in Schorndorf, Schwäbisch Gmünd oder Dresden. Bei zahlreichen Hochzeiten rund um Schorndorf und auch in der weiteren Umgebung. Bei vielen anderen Auftritten, wie bei Firmenevents oder als Begleitchor einer Heavy-Metal-Band.

Sechs CDs hat Chocolate produziert, die letzte CD „Lift Up Your Voice“ wurde noch kurz vor dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 eingesungen und November 2020 veröffentlicht.

Im Herbst 2002 wurde aus einer Idee von Ernst Gross und Sangesfreudigen ein Chor. Die Chorleitung durch Ernst Gross stellte sich als Glücksfall heraus, denn er hat den Chor auf das richtige musikalische Gleis gestellt und musikalische Grundlagen erarbeitet.

Nach 14 Jahren folgte Klaus „Eddy“ Ackermann, der seit Februar 2016 mit dem Chor richtig Geschwindigkeit aufnahm und ihn musikalisch in ungeahnte Höhen trieb. Mit seiner Begeisterung und Energie hat er den Chor sofort „angesteckt“. Und hat mit seinen Arrangements und seiner Musikauswahl den Chor immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt, aber so auch weiterentwickelt.

Seit der ersten Probe mit dabei

In den 20 Jahren sind zahlreiche Freundschaften, einige Ehen und eine tolle menschliche Gemeinschaft entstanden. Es gibt einige Mitglieder, die seit der ersten Probe im September 2002 dabei sind. Der natürliche Wechsel im Chor hat bisher nicht geschadet, sondern eher den respektvollen Umgang miteinander gestärkt.

Eine Vielfalt an Persönlichkeiten und Talenten finden sich bei den Mitgliedern ein. Diese bunte und fröhliche Gemeinschaft, die aus etwa 40 Sängerinnen und Sängern besteht, spiegelt sich in der vielfältigen musikalischen Ausrichtung des Chores wider.

Chocolate engagiert sich auch und unterstützt mit Benefizkonzerten vor allem Kinder in Not – vom ersten Chorauftritt im Jahr 2002 an.

Soziales Engagement

Ob Konzerteintritt oder CD-Verkauf, immer fließt ein Teil des Chorerlöses an die Aktion Straßenkinder und an das SOS-Kinderdorf Württemberg. Im Sommer 2022 engagierte sich der Chor mit Benefizkonzerten für den „Bunten Kreis Schwäbisch Gmünd“, konkret in der Ukraine-Hilfe.

Weitere Infos und Tickets gibt es auf www.barbara-kuenkelin-halle.de, beim MKT Druckpunkt und Ticketshop in Schorndorf in der Kirchgasse sowie bei Reservix.de.