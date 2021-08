Schorndorf. Der Kinofilm „Das Riesending – 20 000 Meter unter der Erde“, eine Dokumentation über die Riesending-Höhle in den Berchtesgadener Alpen, die längste und tiefste in Deutschland, ist am Sonntag, 15. August, 18 Uhr, im Traumpalast Schorndorf zu sehen.

Mit dabei im Kino ist Kamerafrau Katharina Bitzer aus Schorndorf.

Regie führte Freddie Röckenhaus, der Regisseur von so bekannten Kinodokumentationsfilmen wie „Deutschland von oben“, „Deutschland von unten“, oder „Expedition ins Gehirn“.

„Das Riesending“ fand schon bei der Premiere in Berchtesgaden viel Anklang für seine gute Veranschaulichung und realistische Porträtierung der Höhle und Forschung.

Die erste Kamera führte Thomas Mathalm vom Riesending-Team, die zweite Kamera übernahm Katharina Bitzer, die in Schorndorf-Haubersbronn groß geworden ist. 2013 kam sie zur Höhlenforschung. Sie war schon an der Erforschung zahlreicher Höhlen im In- und Ausland beteiligt.

Auf www.hoehlenverein-heubach.de gibt es den Link zum Trailer und weitere Links.