24. Weinstädter Jazztage – live und mit geballtem Programm

Die Jazztage sind zurück in Weinstadt! Nach zwei Jahren coronabedingter Konzertpause haben der Jazzclub Armer Konrad, das Kulturamt Weinstadt, das Remstalgymnasium und die Musikschule Unteres Remstal von Donnerstag, 10. bis Sonntag, 20. März wieder eine Mischung aus internationalen Jazzgrößen, lokalen Musikern, Kino und Poesie zusammengestellt. Der Vorverkauf hat begonnen.

Musik von den Karpaten bis nach Kuba

Los geht’s am Donnerstag, 10. März, mit dem polnischen Ensemble Volosi, die Klassik mit traditioneller Musik der Karpaten vereinen. Am Freitag, 11. März, tritt das Landesjugendjazzorchester (LaJazzO) auf.

Der vielfach international ausgezeichnete Trompeter Joo Kraus präsentiert am Samstag, 12. März, zusammen mit der kubanischen Ausnahmepianistin Marialy Pacheco und dem Streichquartett Lady Strings ein Programm in der Jahnhalle, das Joo Kraus eigens für das 40-jährige Jubiläum des Jazzclub Armer Konrad arrangiert hat.

Jazz-Matinée mit der RG- Bigband

Mit der Jazz-Matinée der RG Bigband unter der Leitung von Tobias Schmid stehen am Sonntag, 13. März, ab 11 Uhr junge Musiker des Remstalgymnasiums auf der Bühne.

Der österreichische Dichter Ernst Jandl steht im Mittelpunkt des Montagabends (14. März) mit Jazz und Poesie unter dem Titel „Jandl goes Jam“. Am Dienstag, 15. März, zeigt das Team des Kommunalen Kinos im Stiftshof in diesem Jahr mit „Michel Petrucciani - Leben gegen die Zeit“ und „Django - ein Leben für die Musik“ gleich zwei Jazzfilme. Aus Anlass der Französischen Wochen in der Region Stuttgart werden die Filme in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt.

Jakob Manz Project featuring Matthias Schriefl

Wer sich selbst mit seinem Instrument oder Stimme auf der Bühne einbringen möchte, kommt zur offenen Jamsession am Mittwoch, 16. März, ab 20.30 Uhr in den JAK-Keller.

„Jazzabella“, ein vierköpfiges Bläserensemble aus Mannheim, bringt am Donnerstag, 17. März, geballte Frauenpower auf die Bühne. Jakob Manz hat neben seinem „Project“ auch den Ausnahmetrompeter Matthias Schriefl im Gepäck. Zusammen treten sie am Freitag, 18. März, in der Jahnhalle auf.

Jazz- und Funknacht

Zur nunmehr 6. Jazz- und Funknacht sind die bayerisch-brasilianischen Musiker von „Bavaschôro“ und die Funktruppe „Spirit of Soul“ am Samstag, 19. März, zu Gast im Genusssternlein Weinstadt. Den Abschluss der Jazztage gestaltet die Musikschule Unteres Remstal mit dem traditionellen Jazz-Meeting am Sonntag, 20 März ab 17 Uhr in der Jahnhalle Endersbach.

Mehr Infos und Tickets gibt’s im Internet unter www.weinstadt-jazztage.de und auf www.jak-weinstadt.de.