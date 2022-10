27. Affalterbacher Kirbe

Affalterbach. Die 27. Kirbe des Musikvereins Affalterbach findet am Sonntag, 16. Oktober, statt – wieder auf der Straße. Der Kirbemarsch durchs Dorf geht somit in die dritte Runde.

An fünf Stationen werden süße und salzige Kirbekuchen sowie handgefüllter neuer Wein zum Mitnehmen gegen eine Spende abgegeben. Ein kleines Ensemble spielt dazu kurz auf. Zu den Stationen im Kernort marschieren die Musiker musizierend durchs Dorf.

Der Marsch durch den Ort

Los geht’s um 11 Uhr in Wolfsölden direkt an der Waage. Eine halbe Stunde später wird am Zentralplatz in Birkhau aufgespielt und der Verkaufsstand aufgebaut. Nach einer kleinen Mittagspause geht es im Kernort um 13 Uhr vor der Kelter weiter. Von dort aus setzt sich die Gruppe in Bewegung, bergauf dem Lembergweg folgend. Gegen 13.45 Uhr wird dort vor Hausnummer 61 der vierte Verkauf gestartet.

Wieder den Berg hinab, geht es musikalisch durch Schiller- und Hauffstraße, um etwa 14.30 Uhr kommen der Essensanhänger und die Musik abschließend am Freizeitgelände in den Dorfwiesen an.

Die ersten beiden Kirbemärsche, die ja zunächst coronabedingt aus der Taufe gehoben wurden, wurden sehr gut angenommen. Daher hat sich der Musikverein auch heuer dazu entschieden, keine traditionelle Kirbeveranstaltung im Bürgerhaus Kelter zu planen, sondern an dem erfolgreichen Konzept auf der Straße festzuhalten und die Kirbe zu den Affalterbachern auf die Straße zu bringen.

Bei schlechtem Wetter findet der Verkauf trotzdem statt!