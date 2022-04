31. Remstäler Töpfermarkt in Urbach

Urbach. Der als Highlight der Töpfer- und Kunsthandwerkerszene bekannte Remstäler Töpfermarkt rund ums Urbacher Schloss kann in diesem Jahr wieder im ursprünglichen Frühjahrs-Zeitfenster, in diesem Jahr am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, stattfinden.

Der Markt wird am Samstag um 10 Uhr durch die stellvertretende Bürgermeisterin Ursula Jud eröffnet. Am Sonntag beginnt die Veranstaltung um 11 Uhr. An beiden Tagen ist der Töpfermarkt bis 18 Uhr geöffnet.

90 Töpfer, Künstler und Kunsthandwerker aus Deutschland, Frankreich, Litauen, Polen und Ungarn laden am vierten April-Wochenende nach Urbach ein, um im malerischen Umfeld des Urbacher Schlosses kunsthandwerkliche Kostbarkeiten aus Meisterhand präsentieren zu können.

Schwerpunkt des Angebotes sind vielfältige keramische Arbeiten, die ausschließlich aus den Werkstätten der hier anwesenden Töpfer in handwerklicher Arbeitsweise hergestellt wurden. Das Angebot reicht von Arbeiten für Haus und Hof, von Schmuck über Geschirre sowie Objekte für den Garten.

Ergänzend sind verschiedene Künstler und Kunsthandwerker aus anderen Themenbereichen wie Goldschmiede, Holzwerkstätten, Textildesigner, Glaswerkstätten oder Seifenmacher vertreten. Bekanntes und Neues, von solidem Handwerk bis hin zum reinen künstlerischen Schaffen prägen die Bandbreite des Angebotes.

Ein kulinarisches Angebot steht im Schlossinnenhof an beiden Tagen zur Verfügung, und auch das beliebte Kindertöpfern findet nach zweijähriger Pause erstmals wieder statt.

Am Markt-Sonntag bringt ein eigens eingerichteter Shuttle-Service die Besucherinnen und Besucher von der Ortsmitte kostenlos in Marktnähe und wieder zurück, um die Parksituation im Bereich des Schlosses zu entspannen.