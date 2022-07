35. Juze-Murr-Regatta in Backnang

Jede Menge erfrischenden Spaß verspricht die 35. Juze Murr-Regatta, die am Samstag, 9. Juli, ab 13 Uhr in Oppenweiler-Zell startet. Ziel ist das Juze in Backnang an der Mühlstraße 3.

Die Anmeldung erfolgt um 11 Uhr auf den Murrwiesen bei Oppenweiler-Zell am Tag der Regatta. (Genau Karte auf der Juze-Homepage unter www.juzebacknang.com und auf Facebook). Der Startschuss für das erste Boot erfolgt um 13 Uhr. Zielpunkt ist in Backnang das Juze an der Mühlstraße 3.

Rund fünf Kilometer sind auf der Murr zu bewältigen

Die Aufgabenstellung bei der Juze Murr-Regatta besteht darin, eine Strecke von rund fünf Kilometern in einem selbstgebauten Boot zu bewältigt. Egal ob alleine oder zu mehreren.

Ziel ist es, ohne zu kentern die Stromschnellen, Wehre und Wasserfälle der Murr zu bezwingen und das Ziel zu erreichen.

Am Juze werden die Bootsinsassen von Helfern aus dem Wasser gezogen. Dort wartet nicht nur eine Siegerehrung auf die Teilnehmenden (schnellstes Boot, kreativstes Boot, Umweltpreis und noch ein paar spontane Preise mehr), sondern gibt es auch kühle Getränke und Gegrilltes.

Beim Material auf Umwelt-verträglichkeit achten

Teilnehmende können beim Bootsbau ihrer Kreativität freien Lauf lassen, lediglich Boote, die Styropor oder andere direkt umweltgefährdende Substanzen enthalten, werden am Start disqualifiziert.

Die Boote müssen von den Teilnehmenden selbst gebaut sein. Minderjährige Teilnehmer brauchen eine Einverständniserklärung von einem Erziehungsberechtigten. Ein Vordruck dazu findet sich ebenfalls auf der Homepage www.juzebacknang.com.

Die Anmeldegebühr beträgt 3 Euro pro Person und wird am Start bezahlt.