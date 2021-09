400 Fieber mit Punk und Rock in der Talaue

Waiblingen. Die Punk- und Rockcoverband 400 Fieber kommen am Samstag, 4. September, in den „La Nonna“-Biergarten in die Talaue nach Waiblingen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut herum. Anmeldung unbedingt erforderlich unter0 71 51/2 56 95 25.

400 Fieber aus Winnenden zählen zu den beliebtesten Liveacts der Region. Die passionierten Power-Rocker spielen die bekanntesten Rock- und Punk-Songs von früher, die sie selbst leidenschaftlich gerne hören, so der Veranstalter.

Dabei halten sich 400 Fieber an die Musiklegenden der Achtziger Jahre: Songs von den Ramones, Billy Idol, Kim Wilde, Green Day, The Cars, den Ärzten, Don Henley, Social Distortion, Johnny Cash und vielen mehr wurden von den „Vierhundertern“ seit 2006 schon bei weit über 250 Konzerten landauf, landab in bester Bratgitarrentradition zum Besten gegeben.

400 Fieber sind: Thomas Hüttemann (Schlagzeug), Benno Erfurth (Bass), Oliver Plautz (Gitarre) und Frank Dschida (Gesang und Gitarre).