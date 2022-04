400 Fieber rocken das Dream City

Winnenden. Sie zählen zu den erfolgreichsten Live-Acts der Region, räumten in Waiblingens Talaue schon mehrfach ab, am Freitag, 22. April, 20.30 Uhr, nun rocken sie das Dream City, Max-Eyth-Straße 54: 400 Fieber aus Winnenden.

Die vier passionierten Power-Rocker spielen die bekanntesten Songs von früher - legendäre Rockhits, die sie selbst leidenschaftlich gerne hören und dann ebenso emotionsgeladen spielen.

80er-Jahre-Virus

Für Sänger und Gitarrist Frank Dschida ein echtes Heimspiel: Er bespielte bereits den Vorgänger-Club „Samba“ und hat sein Büro in dem Gebäude.

Das Erfolgsrezept, den Funken überspringen und jede Bude kochen zu lassen - 400 Fieber infizieren in Nullkommanix mit dem äußerst ansteckenden Achtziger-Jahre-Virus. Songs von den Ramones, Billy Idol, Kim Wilde, Green Day, the Cars, die Ärzte, Don Henley, Social Distortion, Johnny Cash; Real Life und vielen mehr wurden von den „Vierhundertern“ seit 2006 schon bei weit über 200 Konzerten landauf, landab in bester Bratgitarrentradition zum Besten gegeben.

400 Fieber sind Thomas Hüttemann (Drums), Benno Erfurth (Bass), Oliver Plautz (Leadgit.) und Frank Dschida (Voc. & Git.).

Der Eintritt beträgt 10 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Karten können reserviert werden unter0 71 95/9 07 80 80.