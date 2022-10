5000 Dollar für Konzertticket

Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der nächste Preisschock her. Es geht um Tickets für Konzerte. Gefühlt wird von Musikern und Veranstaltern ausgetestet: Wo ist die Grenze? – Mitunter trifft dieser Verdacht sogar zu. Aber kann man ihnen das vorwerfen?

Wenn im Mai 2023 Helene Fischer an fünf Abenden die Schleyerhalle bespielt, sind die Tickets für Samstag teurer als jene am Dienstag oder Mittwoch. Das Ticket für Wacken gibt’s für 300 Euro anstatt 220 Euro vor drei Jahren – dafür allerdings auch einen Festival-Tag mehr. Am morgigen Freitag gehen die Tickets zu Robbie Williams in den Verkauf, Preise sind noch keine bekannt. Erschwinglich wirkt da noch „Pur“, die für ihr Konzert im April 2023 in allen Kategorien unter 100 Euro bleiben.

Spitzenreiter der hochpreisigen Live-Musiker dürfte aktuell wohl Bruce Springsteen sein. In den USA wurden offenbar bis zu 5000 Dollar fällig, um „The Boss“ 2023 live zu sehen. Viele Fans waren schockiert, machten ihrem Ärger im Internet Luft. In den Medien war von einem „Schlag ins Gesicht“ die Rede. Dass die Preise derart in die Höhe schnellten, lag wohl am Ansturm auf die Tickets, für deren Verkauf ein neues System eingesetzt wurde, das es bereits in ähnlicher Form bei Fluglinien und Reiseportalen gibt: Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit, werden Preise nach oben oder unten „korrigiert“.

Richtig ist, dass die vierstelligen Tickets eine Seltenheit blieben – ob das für deren Käufer nun aber ein Trost ist oder eher noch schlimmer, sei mal dahingestellt. Der durchschnittliche Preis fürs Springsteen-Erlebnis belief sich auf 200 bis 300 Dollar. Für seine fünf Shows 2023 in Deutschland rief „The Boss“ im Schnitt 225 Euro auf. Auch das muss man wollen – und darin liegt die Krux.

Ticketpreise sind oft ein Streitthema; nach zwei Jahren Live-Pause umso mehr. Preissteigerungen waren 2020 oder 2021 quasi „unsichtbar“, weil es keine Shows gab. So erscheint uns jetzt der Sprung umso heftiger. Letztlich gibt es da aber gar kein „zu teuer“; nur ein „mir zu teuer“. Fans müssen sich überlegen, welchen Betrag sie für ihr (Konzert)erlebnis bereit sind aufzubringen. Und Systeme wie das bei Springsteen stellen dann sicher, dass eben dieser Wert dann auch wirklich beim Künstler landet, und Differenzen nicht von Viagogo und Schwarzmarkt abgeschöpft werden. Und dann zählt nur noch eins: Timing!

Viele Freude beim Konzert! Ihr Mathias Schwappach