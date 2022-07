60 Jahre Metrum Bigband

Winnenden. Die Metrum Bigband feiert am Samstag, 23. Juli, ihr 60-jähriges Jubiläum im Weingut Siegloch, Albertviller Straße 51 in Winnenden. Auf dem Programm steht swingender Bigband-Jazz, gewürzt mit temperamentvollen Latin-Rhythmen und moderneren Jazz-Arrangements.

Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr.

Mitreißender Swing, präzise Bläsersätze, packende Soli und eine fantastische Sängerin: Genau das sind die Markenzeichen von Metrum. Und in diesem Jahr steht ein Band-Jubiläum an: Aus der 1962 in Winnenden von ein paar Schülern gegründeten Combo wurde schnell eine komplette Bigband mit vier Trompeten, vier Posaunen, sechs Saxophonen, Rhythmusgruppe und Sängerin.

Seit 1984 ist Martin Keller als Dirigent und musikalischer Leiter mit dabei. Von den Gründervätern spielen noch zwei aktiv mit, jedoch hat in den letzten Jahren eine Verjüngung stattgefunden, so dass die Metrum Bigband eine gelungene Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan aufbietet.

Gäste können sich unter anderem auf den swingenden Sound der großen Bigband-Ära mit Stücken von Benny Goodman, Duke Ellington und Cole Porter freuen, aber auch sommerliche Latin-Rhythmen, Filmmusik und modernere Jazz-Arrangements sind zu hören.

Besetzung: Martin Keller: Leitung, Saxophone, Patrizia Sensale: Gesang, Elisa Flöß: Piano, Hans-Peter Züfle: Gitarre, Helmut Siegle: Bass, Armin Fischer: Drums. Trompeten: Lukas Nonnenmann, Guido Lukoschek, Vera Röhlich, Richie Ruckgaber. Saxophone: Frederik Horn, Wilfried Sator, Wolfgang Weidner, Magnus Schlam, Dr Cash Weinzierl, Petra Zirkel, Herbert Dobler. Posaunen: Tilman Schaal, Ralf Langer, Rudi Klink, Roland Herter-Flöß.

Karten kosten im Vorverkauf 10 Euro, erhältlich direkt beim Weingut, 0 71 95/17 71 20, info@weingut-siegloch.de und online auf www.weingut-siegloch.de. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft. Weitere Infos zur Band finden Interessierte auf www.martin-keller.org.