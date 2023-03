8. Modellballonfeschdle Althütte mit Ballonglühen

Althütte. Geeignetes Wetter vorausgesetzt, treffen sich in Althütte zwischen Freitagnachmittag, 3. März, und Sonntagvormittag, 5. März, viele Modellballonpiloten und -pilotinnen zum Modellballonfahren. Traditioneller Höhepunkt der Veranstaltung ist das Modellballonglühen am Samstagabend um 18.30 Uhr beim Sportplatz in Sechselberg.

Aufgrund der wunderbaren Möglichkeiten zum Ballonfahren hat sich das Modellballonfeschdle Althütte zu einer der führenden Modellballon-Veranstaltungen in Deutschland entwickelt. Deswegen treffen sich auch in diesem Jahr wieder rund 20 Teams aus ganz Deutschland und dem Ausland hier und lassen ihre bunten Geräte durch die Luft schweben.

Ballonglühen am Samstag

Den Höhepunkt der Veranstaltung bildet wieder das Ballonglühen am Samstag gegen 18.30 beim Sechselberger Sportplatz mit Bewirtung durch den TSV Sechselberg bilden.

Genügend Parkmöglichkeiten stehen dort, beim Wassertretbecken und beim ehemaligen kirchlichen Freizeitheim zur Verfügung – das Parken auf der Landstraße verbietet die StVO!

Für Samstag- und Sonntagmorgen zwischen Sonnenaufgang und etwa 9 Uhr sowie für Freitag- und Samstagnachmittag zwischen ungefähr 16 Uhr (Freitag etwa 17 Uhr) und Sonnenuntergang sind die Ballonfahrten geplant.

Als mögliche Fahrtgebiete sind die Wiesen beim Wassertretbecken Sechselberg oder im Tal zwischen Fautspach und Vorderwestermurrer Sägmühle (abhängig von den Windverhältnissen) vorgesehen.

Mit Aushängen am Ortsplanschaukasten an der Zufahrt zur Althütter Festhalle und an der Bushaltestelle beim Rathaus Althütte werden die jeweils genutzten Flächen bekanntgegeben.