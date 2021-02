A-Capella-Band online: Die Füenf live im Kulturhaus Schwanen

Waiblingen. Die A-Capella-Band Füenf tritt am Freitag, 5. Februar, 20 Uhr, im Kulturhaus Schwanen auf. Das Konzert „Sing und Unsing ::: 005 im Dienste ihrer Mayonnaise reloaded“ wird ausschließlich als Livestream in YouTube übertragen.

Unter folgendem Link kann man beim Auftritt der Füenf am Freitagabend dabei sein: https://youtu.be/RKC4ncL-lsY. Wer möchte, kann durch den Kauf eines Kulturtickets zur Finanzierung der Veranstaltung beitragen. Das Kulturticket gibt es bei reservix und an allen VVK-Stellen für 7 Euro (kleiner Geldbeutel), 12,50 Euro (mittlerer) und 18 Euro (großer). Es kann, wann immer man dazu Lust hat, erworben werden unter kulturhaus-schwanen.de/kulturticket.

Vergessene Füenf-Perlen

Im Text des Veranstalters heißt es: „Füenf machten gesungene Musicomedy deutschlandweit populär und werden und werden nicht müde. Sie haben die Lizenz zum Blödeln in gereimter Mission, juxgefährlich, uninstrumental, scherzgewaltig!

Der Konzert-Sommer 2020 war bekanntermaßen ungewöhnlich und anders als erwartet.

Kopf in den Sand, Hamsterkäufe und Frustsaufen? Nicht mit Füenf! Sie versüßten sich die Zeit, indem sie tief in der Bastelkiste nach zu Unrecht vergessenen Füenf-Perlen fischten und fündig wurden. Welch ein großer Spaß! Diesen möchten Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso auch in diesem Jahr mit Ihren Fans teilen. Reloaded überrascht deshalb, neben den Highlights des aktuellen „Mayonnaise“-Programms, mit spaßigen, neuen Ohrwürmern und Reliquien aus der guten alten Zeit.

Sie feiern den tagtäglichen Irrsinn zwischen den Zeilen der Vernunft, scharfzüngig und lachkrampferprobt, mit Liedern fürs Auge, Gags & Sex fürs Ohr im wie gewohnt unnachahmlichen Freestyle Deutschlands lustigster A-cappella-Band.“