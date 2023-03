A Salute to „Satchmo“

Waiblingen. Peter Bühr and his Flat Foot Stompers präsentieren am Samstag, 18. März, um 20 Uhr im Welfensaal des Bürgerzentrums Waiblingen ein völlig neues Programm.

Im Mittelpunkt steht der bekannteste aller Jazzmusiker Louis „Satchmo“ Armstrong.

Zu hören sind Armstrongs erste Jazz-Aufnahmen aus den zwanziger Jahren und dessen spätere Welthits wie „Mack the Knife“, „Blueberry Hill“ oder „Hello Dolly“.

Ein facettenreiches Programm nicht nur für echte Jazzliebhaber, sondern auch für alle, die gute Unterhaltung mögen.

Gasttrompeter Hans-Peter Ockert

Das Publikum darf sich auf den bekannten Jazztrompeter Hans-Peter Ockert als zweiter Trompeter freuen. Peter Bühr führt wie immer unterhaltsam durch den Abend.

Besetzung an diesem Abend: Wolfram Grotz (Piano), Peter Bühr (Klarinette, Saxophon), Martin Hohloch(Schlagzeug), Andy Lawrence (Kornett, Trompete, Gesang), Hans-Peter Ockert (Trompete), Achim Olbrich (Posaune), Felix Gschwind (Gitarre), Helmut Siegle (Kontrabass).

Karten

Karten sind für 17 Euro, ermäßigt für 15 Euro, in der Touristinformation Waiblingen0 71 51/50 01-83 21 und im Internet unter www.waiblingen.de, www.buergerzentrum-waiblingen.de, www.eventim.de erhältlich. Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Veranstalter ist die Stadt Waiblingen, Abteilung Kultur und Veranstaltungsmanagement.