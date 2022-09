Ab Stuttgart über die Viadukte dampfen

Stuttgart/Welzheim. Am Sonntag, 18. September, steigt wieder Dampf über Stuttgart auf – der Dampfsonderzug der Schwäbischen Waldbahn hält Einzug und bringt Ausflügler um 9.28 Uhr mit nostalgischem Flair zum Tag des Schwäbischen Waldes hinaus nach Schorndorf, Rudersberg und Welzheim.

In gut zwei Stunden Fahrt erlebt man in Begleitung des Pfeifens und Ratterns der Dampflok 64 419 aus dem Baujahr 1937 einen vielfältigen Landschaftswechsel von der Hauptbahn auf die beschauliche Nebenbahn ab Schorndorf und von der Großstadt in die idyllischen Gemeinden im Schwäbischen Wald über imposante Viadukte bis nach Welzheim.

Weitere Zustiegsmöglichkeiten sind in Bad Cannstatt, Waiblingen und Endersbach.

Zum Tag des Schwäbischen Waldes warten in Welzheim der Holz- und Bauernmarkt, Vorführungen und Sonderausstellungen im Museum, Führungen im Ostkastell, geöffnete Mühlen an der Strecke und vieles mehr.

Der Dampfzug wird gegen 18.12 Uhr wieder in Stuttgart erwartet.

Es sind noch einige Tickets verfügbar. Diese und Infos sowie das Programmheft zum Tag des Schwäbischen Waldes sind online unter www.schwaebische-waldbahn.de oder unter 0 71 82/ 80 08 15 erhältlich.