„Ach, Amerika ... vom Traum zur Wirklichkeit“ mit Fritz Karl

Winnenden. In der Reihe wort+ton II geht es am Montag, 29. November, um 20 Uhr in der Hermann-Schwab-Halle in Winnenden um das Thema USA. Unter dem Titel „Ach, Amerika … vom Traum zur Wirklichkeit“ rezitiert der bekannte Fernseh-Schauspieler Fritz Karl Texte, musikalisch umrahmt von dem Streichquartett Sonare Linz.

Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten erzählt der aus TV und Film bekannte Schauspieler Fritz Karl, der jüngst 2020 erst wieder mit einer „Romy“ als beliebtester Schauspieler ausgezeichnet wurde, am kommenden wort+ton-Abend.

Mit Texten von Klaus Mann, Woody Allen, David Sedaris und Bill Bryson schlägt er einen Bogen von den europäischen Künstlern, die sich Amerika erträumten, bis zur heutigen Realität eines nervösen, neurotischen und unberechenbaren Landes.

Das Streichquartett Sonare Linz musiziert Hymnen auf Amerika von Antonín Dvorák, Samuel Barber und John Philip Sousa und feiert den amerikanischen Traum mit Swing und Jazz von George Gershwin über Steve Wonder sowie Billy Joel bis zu Frank Sinatra in subtilen, kammermusikalischen Bearbeitungen.

Ein Abend voller Überraschungen, frech, witzig und mit viel Schwung!

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der derzeitigen Bestimmungen ein Eintritt zur Veranstaltung nur mit einem der folgenden Nachweise erfolgen kann: Geimpft: Die zweite Corona Schutzimpfung muss bereits 14 Tage vor der Veranstaltung erfolgt sein. Ein Impfnachweis muss vorgelegt werden (digital oder in Papierform) Genesen: Wer eine Corona-Infektion durchgestanden hat, muss dies mit dem positiven PCR Testergebnis belegen. Der Test muss mindestens 28 Tage und darf höchstens sechs Monate alt sein. Getestet: Ein tagesaktueller Negativtest muss vorgelegt werden. Das Ergebnis muss von einer offiziellen Teststelle schriftlich oder digital bestätigt werden.

Tickets sind erhältlich bei allen bekannten Reservix VVK Stellen und online unter www.reservix.de.