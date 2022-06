Adelberger Bühnenkracher mit dem „Vorstadtschorsch“

Adelberg. Die Adelberger Bühnenkracher lassen es diesmal im Hochsommer krachen: „Der Vorstadtschorsch“, geschrieben von der schwäbischen Autorin Renate Reuß, trotzt dem Coronavirus und sucht Adelberg heim.

Damit setzen die Bühnenkracher ihre Aufführungen vom Jahr 2020 fort, denn damals mussten die weiteren Vorstellungen pandemiebedingt abgesagt werden. Karten gibt es noch für die Aufführungen am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Juli, jeweils 20 Uhr, in der Adelberger Turnhalle.

Georg Däschler, genannt Schorsch, ist nach über 50 Jahren in Rente gegangen und will diese Zeit jetzt in aller Ruhe genießen. Seine Frau Klara möchte das in die Jahre gekommene Eigenheim allerdings etwas zeitgemäßer gestalten, was dem Schorsch aber nicht so gefällt. Bei diesem Widerstand sucht er Unterstützung bei seinen alten Kumpanen Fips und Rama.

Für einen ganz bestimmt vergnüglichen Abend sorgen die landauf und landab bekannten und bewährten Adelberger Volksschauspieler wie Gerhard Bischoff, Walter Cammerer, Conny Vogler und natürlich Renate Reuß.

Karten für die Veranstaltungen am Samstag, 9., und Sonntag, 10. Juli, gibt es an der Tageskasse. Wer sich eine dieser Karten vorab sichern möchte, der kann diese montags bis freitags, 17 bis 18.30 Uhr, unter01 60/8 15 80 87 bestellen.