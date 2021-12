Adventsausstellung bei Hardy Langer

Schorndorf. Der Schorndorfer Künstler Hardy Langer lädt am Sonntag, 12. Dezember, von 11 bis 18 Uhr zur Adventsausstellung mit Weihnachtsmarkt-Kunst-Verkauf in sein Atelier, Hammerschlag 8 in Schorndorf, ein.

Viele Bilder und Zeichnungen warten im Kunstatelier von Hardy Langer auf Menschen, die anderen mit einem echten Kunstwerk eine Freude machen wollen. Kunst zu verschenken bedeutet zudem, die Künstler in nicht gerade einfachen Zeiten zu unterstützen.

Hardy Langer zeigt hier eine große Auswahl auch kleinformatiger Arbeiten und gewährt allen Käufern an diesem Tag einen Rabatt.

Bei süßen Häppchen und Glühwein können Kunstliebhaber durch die Atelierräume schlendern und selbstverständlich auch mit dem Künstler ins Gespräch kommen.

Die aktuellen Corona-Bestimmungen müssen eingehalten werden. Eine Anmeldung an mail@hardylanger.de ist von Vorteil.