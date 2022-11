Adventswegle des Heimatvereins

Winterbach. Der Heimatverein Winterbach beteiligt sich am ersten Advent, Sonntag, 27. November, 14 bis 17 Uhr, mit einem Adventswegle ums Dorf- und Heimatmuseum im Herdfeld – vom Museumsgarten bis zum Hafnerhäusle – am Winterbacher Weihnachtsweg.

Federle, Stroh, Bienenwachs, Holz, Papier. . . was halt so übrig war in einem Bauernhaus um 1900, wurde in der Adventszeit - in Erwartung des Christkinds - zum Basteln verwendet. Man schmückte das Haus ein wenig, um sich auf diese Zeit einzustimmen.

Der Heimatverein möchte vor allem Familien mit Kindern in diese Zeit mitnehmen. Willkommen geheißen werden alle, die sich im Herdfeld auf das „Adventswegle“ begeben möchten:

Basteln mit dem Verfügbaren,

durch den Blick in „Guckfenster“ von den geheimen Weihnachtswünschen träumen,

die Lust auf etwas Süßes mit Früchtepunsch, Kaffee, Apfelbrot, Lebkuchen oder Flachswickel als kleine Leckereien aus dem Vorratskeller stillen,

einer Geschichte zuhören,

am heimeligen Feuer Stockbrot backen.

Als gemeinsamen Abschluss werden gegen 16.30 Uhr die geschmückten Bäume erleuchtet und dazu einige Adventslieder mit instrumentaler Begleitung angestimmt.

Die Besucher dürfen sich vom Museumsteam in diese erwartungsfrohe Zeit ohne Gold und Glitter im Bauernhausgarten rund ums Dorf- und Heimatmuseum mitnehmen lassen.

Das Museum ist jedoch geschlossen.