Afro-Soul, -Pop und -Jazz mit Thabilé und Band

Waiblingen. Die Stuttgarter Sängerin Thabilé tritt mit ihrer Band am Samstag, 4. Dezember, im Kulturhaus Schwanen auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr und wird zusätzlich via Livestream übertragen.

Der Link zum Livestream findet sich auf der Website des Kulturhauses Schwanen unter der Veranstaltung 4.12. Thabilé.

Die Sängerin Thabilé stammt aus Soweto, Südafrika. Ihre unbefangene, zugleich sanfte und starke Stimme verbindet Elemente aus Jazz, Soul und traditioneller afrikanischer Musik. Thabilé liebt ihre neue Heimat Stuttgart, die, wie sie sagt, „von grünen Hügeln umgebene Stadt, so dass man nicht lange reisen muss, um eins zu sein mit der Natur“. Doch auch ihre südafrikanischen Wurzeln gehören zu ihr. Und so wird Thabilés Musik von südafrikanischen Stilen geprägt, ihre Erlebnisse im Township bei Soweto klingt immer wieder in ihren Liedern nach.

Neben ihrer atemberaubend warmen Stimme fasziniert die Stuttgarter Südafrikanerin ihr Publikum durch ihre fesselnde Bühnenperformance. Zusammen mit ihrer Band in immer wechselnder Besetzung lädt sie ein zu einem Abend zum Träumen, Reisen und Tanzen. Dabei hat die Sängerin immer auch ein Anliegen, eine Botschaft. „Alle Kunst muss ein Ziel haben“, sagt sie, „nicht nur einfach Tralala“. Ihre Heimatstadt Soweto galt als Synonym für den schwarzen Widerstand während der Apartheid. Das hat sie geprägt. Thabilé setzt Statements gegen Rassismus, gegen Armut, gegen Missbrauch.

Ihre Lieder singt sie überwiegend auf Englisch, streut aber auch afrikanische Textzeilen ein: Xhosa, Zulu und Lingála heißen die Sprachen aus Südafrika und dem Kongo. Auch das ist authentisch. Und sympathisch. Vor allem wenn sie ihrem Publikum die Klicklaute ihrer Sprache beizubringen versucht. Nicht zuletzt diese Nähe der Sängerin zu ihrem Publikum macht ihre Auftritte zu Events, die noch lange im Gedächtnis nachhallen.

Karten kosten im Vorverkauf (VVK) inklusive Gebühren 18 Euro, ermäßigt 15 Euro. Sie sind online und an allen Vorverkaufsstellen (reservix) erhältlich. Für das Live-Publikum im Saal gibt es 50 Plätze. Im Stream ist der Abend kostenlos, wer möchte, kann aber durch den Kauf eines Kulturtickets zur Finanzierung der Veranstaltung beitragen. Das Kulturticket gibt es online bei reservix oder über kulturhausschwanen.de und an allen VVK-Stellen für 7 Euro (kleiner Geldbeutel), 12,50 Euro (mittlerer) und 18 Euro (großer). Es kann, wann immer man dazu Lust hat, erworben werden. An der Abendkasse gibt es gegebenenfalls Tickets für 20 Euro, ermäßigt 17 Euro. Mitglieder der Volksbank Stuttgart zahlen im VVK 14 Euro, ermäßigt 11 Euro. Eine Reservierung für Karten an der Abendkasse ist möglich unter0 71 51/50 01-16 74. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen.