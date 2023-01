Akkordeon und Gesang

Plüderhausen. Einen musikalischen Start in das neue Jahr 2023 gibt es am Sonntag, 22. Januar, mit dem ambitionierten Ensemble „harmonic vibes“ des Handharmonika-Clubs Waldhausen und der Sängerin Leni Grohmann. Beginn des Konzerts ist um 18 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum Wittumhof in Plüderhausen.

Das Ensemble harmonic vibes des Handharmonika-Clubs (H.H.C.) Waldhausen besteht aus neun jungen hochmotivierten Erwachsenen unter der musikalischen Leitung von Timo Majer.

Das Repertoire der Musikerinnen und Musiker ist primär an Unterhaltungsmusik ausgerichtet und erstreckt sich dabei von gefühlvollen Balladen wie Astor Piazzollas „Oblivion“ über bekannte Melodien der „Italo Pop Hits“, über Eigenkompositionen der Ensemblepianistin und Sängerin Sophia Scheiner, bis hin zum Welthit „It’s Raining Men“ von den Weather Girls.

Harmonic vibes, übersetzt harmonische Schwingungen, greift unter anderem die Hauptfunktionsweise des Akkordeons auf. Schließlich ist es die Schwingung, die den Ton erzeugt. Die Harmonie dagegen spielt nicht nur in der Musik eine besondere Rolle, auch die Harmonie unter den Ensemblespielern beeinflusst maßgeblich das Klangerlebnis. Gleichzeitig kann harmonic vibes mit harmonischer bzw. wohltuender Stimmung sinngemäß übersetzt werden. Genau das ist es, was die harmonic vibes ihren Zuhörern bieten.

Neben dem Akkordeon bereichern die Instrumente E-Piano und Schlagzeug das Klangbild.

Besucherinnen und Besucher des Konzerts dürfen sich außerdem auf den Gesang von Leni Grohmann freuen. Die 17-jährige Plüderhäuserin macht schon seit mehr als zehn Jahren Musik und hat bei verschiedenen Wettbewerben, wie beispielsweise „Jugend musiziert“ beachtliche Erfolge erzielt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei.

Weitere Informationen rund um den H.H.C. Waldhausen und das Ensemble harmonic vibes gibt es im Internet: www.hhc-waldhausen.de.