Aktion „Öffne mich“ geht weiter

Die Schlossportale können sich zwar noch nicht wieder öffnen - aber als kleiner Ausgleich geht die Aktion „Öffne mich“ weiter. Geschichten zum Mitnehmen gibt es am Residenzschloss Ludwigsburg und an Schloss Favorite, an Schloss Solitude und an der Grabkapelle auf dem Württemberg.

Die Schlösser und ihre Museen bleiben vorerst verschlossen: Die steigenden Inzidenzwerte geben enge Grenzen vor. Daher lädt die Schlossverwaltung Ludwigsburg an allen Monumenten wieder dazu ein, Geschichten und Geschichtchen aus den Monumenten mitzunehmen.

Geschichten und Geschichtchen

Bei der Aktion „Öffne mich“ hängen Briefumschläge mit kurzen Geschichten aus vielen Jahrhunderten Schlosshistorie zum Mitnehmen an den Portalen: beim Residenzschloss direkt am Gitter zum Schlosshof - und der ist nun wieder geöffnet und bietet den Durchgang zum Eingang ins Blühende Barock. Am Lustschloss Favorite hängen die Briefumschläge an einer Staffelei vor dem Schloss und bei Schloss Solitude an einer Leine unter den Arkaden.

Freundlicher Botschafter am Württemberg unterwegs

Mit dabei bei der Aktion „Öffne mich“ ist auch die Grabkapelle auf dem Württemberg mit Geschichten rund um das königliche Mausoleum. Als Torhüter im historischen Kostüm wird wieder der „Soldat der württembergischen Garde“ auf dem Gelände unterwegs sein. Er weist am viel besuchten Württemberg die Gäste auf die Regeln in Corona-Zeiten hin, gibt Auskunft und verteilt Infomaterial zur Grabkapelle.

„Es ist nur ein kleiner Ausgleich: Die Geschichtchen zum Mitnehmen können natürlich nicht das lebendige Erlebnis ersetzen, das die Führungen mit unseren Teams bieten“, sagt Stephan Hurst, der Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg.

Zu finden sind die Umschläge immer samstags und sonntags - bis zur Wiedereröffnung. Als Service für alle Gäste, die die schöne Umgebung der Monumente genießen, öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die Toilettenanlagen an den Wochenenden für alle, die rund um Schloss Favorite in Ludwigsburg, an der Solitude oder auf der Grabkapelle spazieren gehen.

Weitere Informationen gibt es auf www.schloesser-und-gaerten.de.