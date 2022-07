Aktionstage im Ostkastell

Welzheim. Die Römergruppe Numerus Brittonum – eine Abteilung des Historischen Vereins Welzheim – errichtet im Kastell am Wochenende, 30. und 31. Juli, ihr Lager und erweckt das römische Welzheim mit seinen (un-)sichtbaren Elementen wieder zu antikem Leben.

Welzheim hat sein römisches Erbe ausgebaut: Ein neuer Römererlebnisweg führt durch Welzheim und macht mit seinen Visualisierungen und Infotafeln in der ganzen Stadt das antike Erbe wieder sichtbar. Zudem wurde der Infopavillon am Ostkastell renoviert.

Als verbindendes Element zwischen den beiden großen Kastellen und dem Museum mit Römerabteilung lässt sich ein Großteil des römischen Welzheims in etwa 45 Minuten bequem erkunden. Als Rundweg kann dieser dank verschiedener Starttafeln an sämtlichen Einstiegspunkten begonnen werden.

„Mord im Ostkastell“ – Fackelscheinkrimi als Auftakt

Bereits am Samstag wird in abendlicher Atmosphäre zur Krimizeit um 20.15 Uhr im Ostkastell Leben und Alltag am Rande des antiken Weltreiches spürbar. Die interessierten Besucher können sich bei der interaktiven Erzählung selbst als Ermittler miteinbringen und anschließend das im Fackelschein erleuchtete Römerlager besuchen.

„Escape Rome“ am Aktionstag

Am Sonntag kann man um 13 Uhr und um 14.30 Uhr als junger oder erfahrener Rekrut am interaktiven Spiel „Escape Rome“ mitmachen. Hier gilt es (ähnlich eines Escape Rooms) durch das Lösen verschiedener Rätsel und Aufgaben des Numerus Brittonum sich aus dem Römerlager frei zu spielen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung sinnvoll; Restplätze könnten spontan vorhanden sein.

Zeitgleich lädt die Römergruppe ein, im Lager selbst Einblicke in das Alltagsleben am antiken Grenzkastell zu bekommen. Vorführungen und Demonstrationen einer antiken Latrine, sowie aus den Bereichen Schrift, Medizin, Militär und Handwerk runden die Veranstaltung ab.

Witterungsbedingt kann es zu Programmänderungen kommen. Bitte hierfür die aktuellen Hinweise beachten. Mehr Infos und Anmeldung unter: www.lebenamlimes.de.