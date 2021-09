Akustischer Country-Blues der 20er bis 40er Jahre

Remshalden. Fingerpicking & Bottleneck Blues Guitar gibt es im Bistro mit Live-Musik im Hof zu erleben: Wolfgang Kalb ist am Donnerstag, 16. September, im Zamma in Geradstetten, Untere Hauptstraße 10, zu Gast. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Schon zweimal musste sein Auftritt im Zamma coronabedingt verschoben werden. Umso größer ist die Freude, ihn endlich auf der Zamma-Bühne hören zu können, denn Wolfgang Kalb ist alles andere als ein neuer Name am Blues-Himmel, teilen die Veranstalter mit.

Der Gitarrist, Sänger und Mundharmonikaspieler Wolfgang Kalb aus Oberfranken hat sich dem akustischen Country Blues der Zwanziger- bis Vierzigerjahre verschrieben, und das schon seit 45 Jahren. Neben etablierten Bluesfestivals gastiert er regelmäßig in renommierten Jazzclubs in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Bei seinen Konzerten erzählt er zu den Songs viele Geschichten aus der Frühzeit des ländlichen Blues. Fingerpicking und Slide auf verschiedenen Gitarren sind seine Spezialitäten, seine Resonatorgitarren hat er fest im Griff!

Wolfgang Kalb spielt Lieder alter Meister sowie Blues- und Gospeltraditionals und eigene Stücke. Seine Stimme klingt, als hätte er sie von einem Baumwollpflücker aus Mississippi geerbt - er gräbt die Wurzeln des Blues aus und bringt sie zum Leuchten.

Einlass ist nur mit Reservierung möglich per E-Mail an info@hofraum.com; es gibt ein begrenztes Platzangebot. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in den Innenraum verlegt. Es gilt die 3G-Regel.

Der Eintritt ist frei - mit Verzehrbon; der Hut geht rum.