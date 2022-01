Alan Parson beim Winterbacher Zeltspektakel

Winterbach. Alan Parsons macht mit seiner Show „Alan Parson Live Project“ am Dienstag, 19. Juli, 20 Uhr, Halt in Winterbach beim Zeltspektakel der Kulturinitiative Rock. Das Festivalzelt steht hinter der Firma Peter Hahn und ist zu diesem Konzert teilbestuhlt.

In den 60er Jahren war Alan Parsons als Jugendlicher Gitarrist der Londoner Blues Band „The Earth“. Im Alter von 19 Jahren bekam er eine Anstellung bei den berühmten Abbeyroad Studios. Damals erkannte Alan, dass die Welt der Tonaufnahme-Technik seine Karriere beherrschen würde.

Er arbeitete zuerst als Assistent des Toningenieurs an den letzten beiden Alben der Beatles. Verantwortlicher Toningenieur war er dann bei Aufnahmen mit Paul McCartney, den Hollies und vielen anderen. Weltweite Aufmerksamkeit erreichte er mit der Arbeit für Pink Floyd am Album „Dark Side of the Moon“.

1976 adaptierten Alan Parsons und Eric Woolfson diverse Geschichten von Edgar Allan Poe und formten mit Gastmusikern daraus das Album „Tales of Mystery and Imagination“, das sie unter dem Namen „The Alan Parsons Project“ veröffentlichten.

2019 gewann Alan Parsons für seine Arbeit als Toningenieur bei den Grammy Awards die Auszeichnung für das „Best Immersive Audio Album“. Nach 15-jähriger Pause des Alan Parsons Project wurde am 26. April 2019 ein neues Album mit dem Titel „The Secret“ veröffentlicht. Ebenfalls 2019 nahm Alan Parsons als Gaststar an der Konzertreihe „Night of the Proms“ teil.

Infos und Tickets gibt es unter www.zeltspektakel.com, Tickets zudem bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.