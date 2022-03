„Alarmstufe Michel“ in der Rock-Discothek Belinda

Sulzbach/Murr. „Kultur im Kessel 2022“ startet am Freitag, den 4. März, mit dem Auftritt des schwäbischen Kabarettisten Link Michel und seinem Programm „Alarmstufe Michel“. Die Vorstellung in der Rock-Discothek Belinda in Sulzbach beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

In seinem neuen Programm widmet sich der mehrfach ausgezeichnete Kleinkunstpreisträger einmal mehr den aberwitzigen Absurditäten des Alltags und entlarvt das allgegenwärtig „Menschelnde“ auf entwaffnend selbstironische Art. Saukomisch und mit großem Wortwitz beweist er, dass der Komikfundus an Alltäglichkeiten unerschöpflich ist und bietet Identifikationsmöglichkeiten zuhauf. „Alarmstufe Michel“ ist Unterhaltung für Herz, Hirn und gut trainierte Lachmuskeln.

Mit Christiane Maschajechi am Freitag, 11. März, und Sabine Schief am Freitag, 25. März, gibt es bei den „Winter-Kultur-Tagen 2022“ zudem noch zwei weitere hochklassige Kabarettistinnen in der Belinda zu erleben, und auch „Kultur im Kessel“ findet mit weiteren Veranstaltungen in den Monaten März und April seine Fortsetzung.

Weitere Informationen erhalten Interessierte auf www.sulzbach-murr.de und www.belinda-discothek.de.

Karten

Der Eintritt beträgt 15 Euro im Vorverkauf und – falls noch vorhanden – 18 Euro an der Abendkasse. Tickets im Vorverkauf gibt es in Sulzbach im Rathaus Zimmer 14, Sigrun Konrad,0 71 93/51 33, bma@sulzbach-murr.de, Willi Beck0 71 93/65 50, info@belinda-discothek.de, LandMarkt Hübner0 71 93/93 03 12 und im Rewe0 71 93/93 10 14 sowie bei Bücher ABC in Murrhardt0 71 92/86 06 und bei der Buchhandlung Kreutzmann in Backnang0 71 91/3 25 40.