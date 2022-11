Alfred Dorfer und der Wiener Schmäh

Urbach. Alfred Dorfer kommt am Mittwoch, 16. November, 20 Uhr, in die Auerbachhalle in Urbach. Wie wird es jetzt weitergehen, fragt er sich? Ein Umzug in eine andere Wohnung hat Bewegung in das Leben von Alfred Dorfers Bühnenfigur gebracht.

Das Ausmisten der alten Wohnung bringt Dorfer mit Beiläufigkeit auf überraschende Gedanken. Er stellt fundamentale Fragen und schüttelt dabei Pointen aus dem Ärmel.

Alfred Dorfer zeigt in seinem siebten Soloprogramm Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen und präsentiert dem Publikum ungewöhnliche Zusammenhänge, während er viele Themen des Lebens aufgreift, von Alltagsphänomenen und Zeitgeisterscheinungen bis politischen Tatsachen.

Virtuos und scharfzüngig agiert er in den erdachten Parallelwelten und bringt von ihm dargestellte Figuren als Partner auf die Bühne, wobei er mit Rollen und Perspektiven spielt. Bei aller Leichtigkeit und ausdrucksstarker Komik verliert Dorfer nie den Blick für die Realität. Temporeiches und inhaltlich sehr komplexes Ein-Mann-Theater.

Kleine Bewirtung

Wie bei allen Veranstaltungen der Reihe „Kabarett und Comedy“ gibt es vor der Veranstaltung und in der Pause eine kleine Bewirtung im Foyer. Neben den üblichen Getränken bieten die Eltern und Erzieherinnen des Urbacher Schlosskindergartens Snacks und Vesper für den kleinen Hunger. Der Erlös aus dem Verkauf der Speisen fließt in die Arbeit und das Angebot des „Schlosskindis“.

Die Veranstaltung ist ein Nachholtermin vom 20. März 2020. Bereits erworbene Karten und Abos sind nach wie vor gültig. Weitere Karten gibt es bei folgenden Vorverkaufsstellen: in Urbach beim Servicebüro im Rathaus und bei Donner - Lesen und Schreiben; servicebuero@urbach.de; www.reservix.de. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro plus Gebühr, an der Abendkasse 26 Euro.