Allianzgebetswoche in geänderter Form

Schorndorf. An der Allianzgebetswoche der Evangelischen Allianz Schorndorf von Sonntag, 10., bis Sonntag, 17. Januar, kann man sich auf unterschiedliche Weise beteiligen.

Die Gottesdienste dürfen stattfinden, während die Gebetstreffen unter der Woche in der bisherigen Form nicht stattfinden können.

Am Sonntag, 10. Januar, gibt es einen „Kanzeltausch“ der Pastoren. Von Montag, 11., bis Mittwoch, 13. Januar, finden interaktive Online-Gebets-Veranstaltungen statt. Alle Informationen und Zugang-Links stehen auf http://www.ev-allianz-schorndorf.de.

Am Donnerstag, 14. Januar, findet in der Versöhnungskirche in Schorndorf ein Missionsgottesdienst statt. Hierzu ist unter schorndorfversoehnung.church-events.de eine Anmeldung erforderlich. Zusätzlich wird ein Livestream eingerichtet. Infos gibt es über die Website „Versöhnungskirche Schorndorf“; Zugang über den YouTube-Kanal: YouTube Versöhnungskirche Schorndorf.

Der geplante Lobpreisabend und der gemeinsame Abschlussgottesdienst in der Stadtkirche können leider nicht durchgeführt werden. Dafür finden am Sonntag, 17. Januar, die Gottesdienste in den teilnehmenden Gemeinden in gewohnter Form statt.

Eine herzliche Einladung an alle Interessierten zu einer gemeinsam erlebbaren Woche, die Räume der Begegnung eröffnet in einer Zeit, in der der Abstand zu anderen vorgegeben wird.

Zudem besteht wieder die Möglichkeit, am bekannten roten Briefkasten vor dem Rathaus Gebetskarten zu entnehmen und persönliche Anliegen, für die in dieser Woche gebetet werden soll, an8onym niederzuschreiben und dort einzuwerfen.