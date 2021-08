Alois und Elsbeth geben „mit Abstand das Beste“

Backnang. Alois und Elsbeth Gscheidle gastieren bei dieser Premiere am Samstag, 7. August, um 20 Uhr in Backnang, bieten auf der 1. Backnanger Bäder-Bühne im Mineralfreibad Backnang beste Unterhaltung.

Bei der prominent besetzten Premiere sind Alois und Elsbeth Gscheidle zu sehen. Die beiden Urschwaben waren gerade erst wieder im Fernsehn und kommen am 7. August um 20 Uhr zum Picknick auf die Freibadwiese, um „mit Abstand das Beste“ zu geben. Und das quasi aus dem Stand, ohne Vorlauf für die Veranstaltung.

Die Pandemie hat der Künstlerszene einen langen Dornröschenschlaf abverlangt. Doch in jeder Krise steckt auch eine Chance. So hat die Durststrecke verdeutlicht, wie still es ohne Kunst und Kultur wird und wie gleichförmig jeder Tag erscheint.

Sie hat auch neue Türen geöffnet – in diesem Fall die Möglichkeit, die Liegewiese des Backnanger Freibads nach Ende der täglichen Badezeit als Open-Air Veranstaltungsfläche zu nutzen.

So bietet die 1. Backnanger Bäder-Bühne Bands der unterschiedlichsten Musikgenres für acht Wochenenden über August und September eine Präsentationsfläche in wunderbarem und entspanntem Ambiente. Darunter finden sich heimische Perlen und Künstler, die mit Backnang verbunden sind.

Der Eintritt kostet 25 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf unter easyticket.de oder unter07 11/2 55 55 55 sowie bei „Cigo“ im Kaufland.