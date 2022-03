Alte Schmiede und Milchhäusle geöffnet

Schwaikheim. Da sich die aktuelle Corona-Situation wieder etwas entspannt hat, möchte der Heimatverein Schwaikheim seine Museen für interessierte Besucher wieder öffnen.

Die Alte Schmiede in der Burgstraße 1 kann am Samstag, 5. März, von 9 bis 12 Uhr besucht werden. Die Schmiedegruppe zeigt, wie früher in einer alten Dorfschmiede gearbeitet wurde. Mit Feuer, Hammer und Amboss entstehen aus Eisen Kunst- und Gebrauchsgegenstände.

Das Heimatmuseum Milchhäusle in der Goethestraße 20 ist am Sonntag, 6. März, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Milchhäusle werden Arbeitsgeräte zahlreicher alter Handwerksberufe und Mobiliar und Gebrauchsgegenstände, wie sie früher im bäuerlichen Alltag benutzt wurden, ausgestellt.

Die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln einzuhalten.

Informationen zum Heimatverein Schwaikheim und den Schwaikheimer Museen erhalten Interessierte bei Hans-Joachim Röger,0 17 16 28 47 84, Hajo.Roeger@heimatverein-schwaikheim.de.