Americana & Country

Die Ausnahme-Sängerin Siiri Schlichting ist mit ihrer Akustikgitarre seit fünf Jahren in ganz Deutschland als Straßenmusikerin unterwegs. Am Donnerstag, 16. Juni, 19.30 Uhr, tritt sie im Bistro mit Live-Musik auf der „zamma“-Bühne auf – bei gutem Wetter im Hof, Untere Hauptstraße 10 in Geradstetten.

Mit ihrer sympathischen Art, ihrer fesselnden Stimme und ihren berührenden Songs stößt die blonde Sängerin bei ihren Zuhörern überall auf beste Resonanzen. Ihre Liebe zur Countrymusik hört man in ihren eigenen Songs, aber auch in den Songs, die sie covert.

Geöffnet ist ab 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei - mit Verzehrbon, der Hut geht rum.

Weitere Infos gibt es auf www.zamma-geradstetten.de.