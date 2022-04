An der Schnittstelle von Country, Blues & Funk

Der amerikanische Songwriter Jeb Loy Nichols wird schon lange als der Geheimtipp an der Schnittstelle von Country, Blues, Soul, Funk und sogar Reggae gehandelt. Am Donnerstag, 28. April, ist er ab 20.30 Uhr im Club Manufaktur im Hammerschlag zu Gast.

Heute lebt Nichols in England und veröffentlicht seine eigene Version von rauchigem Retro-Sound nun seit über zwei Jahrzehnten. Damit erspielte er sich eine treue Fangemeinde.

Aufgewachsen mit Bluegrass, Country & Western Music, entdeckte Nichols als Teenager den Südstaaten-Soul. In New York City lernte er den Hip-Hop kennen, dann in London Reggae und Dancehall. All diese Stile vermischte er zu seiner vielseitigen Musik.

Es ist dieser potente Mix aus Genres, der seitdem charakteristisch für Jeb Loy Nichols ist: klassische American-Roots-Musik mit Elementen von Jamaican Reggae, Dub und Dancehall.

Die Musik von Jeb Loy Nichols kennt man eventuell doch schon: Der für einen Oscar nominierte Soundtrack zu Gus Van Sants „Good Will Hunting“ ist aus seiner Feder.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 24 Euro plus Gebühr, 29 Euro an der Abendkasse und 17 Euro für Mitglieder (www.club-manufaktur.de).