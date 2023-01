Welzheim. Eine Kirchenmusik mit dem Titel „Anatevka im Lautertal“ findet am Sonntag, 29. Januar, 19 Uhr, in der St.-Gallus-Kirche in Welzheim statt.

Wie klang wohl die Musik in Buttenhausen im Lautertal und in anderen ländlichen Gemeinden Württembergs, in denen Juden und Christen über 150 Jahre lang friedlich zusammenlebten?

Das Ensemble „Jichud“ mit Barbara Straub (Gesang und Orgel), Friedhelm Buschbeck (Klarinette), Lisa Bodenseh (Kontrabass) und Markus Ege (Akkordeon) hat sich intensiv mit den historischen Dokumenten zur Kulturgeschichte in Buttenhausen befasst und ein Programm mit jiddischen Liedern, Klezmer, synagogaler Orgelmusik und Lesungen zusammengestellt, das zum Ausdruck bringt, wie vielseitig die jüdische Musiktradition ist, mit und ohne liturgischen Kontext, voller Lebensfreude und voller Trauer.

Die evangelische Kirchengemeinde Welzheim lädt herzlich zu diesem Konzert ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Deckung der Honorarkosten wird am Ausgang gebeten.