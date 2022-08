Andreas Izquiero: Wege der Zeit

Welzheim. Die Kultursäule Welzheim lädt am Freitag, 16. September, 18 Uhr, zu einer Lesung in das Restaurant am Golfplatz im Haghof ein. Andreas Izquierdo liest aus der Trilogie „Wege der Zeit“.

Mitreißend und mit viel Gefühl für seine Figuren erzählt Andreas Izquierdo die Geschichte dreier Jugendlicher, die in den Wirren des frühen 20. Jahrhunderts ihren Weg suchen. Der schüchterne Carl, die kesse Isi und der unerschrockene Artur genießen ihr Leben, bis der Weltkrieg sie auseinanderreißt.

„Schatten der Welt“ ist Abenteuerroman, Coming-of-Age-Geschichte und spannender historischer Roman zugleich. Im zweiten Band, „Revolution der Träume“, stehen die drei vor einem Neuanfang nach dem Krieg in Berlin. Kenntnisreich und fesselnd erzählt Izquierdo von drei Freunden, die versuchen, in einer Welt im Wandel zu bestehen: ein spannender historischer Roman für Herz und Kopf.

Der dritte Band erscheint im November im Dumont-Buchverlag.

Andreas Izquierdo, geboren 1968, Sohn einer spanischen Krankenschwester und eines deutschen Ingenieurs, ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Seit 1995 schreibt er Kriminal- und andere Romane, mit denen er viele Preise gewann.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Limes-Buchhandlung Welzheim zu 10 Euro,0 71 82/92 93 68. Um Voranmeldung wird gebeten. Das Restaurant am Golfplatz im Haghof bietet Speisen und Getränke ab 18 Uhr an, die Lesung beginnt um 20 Uhr.