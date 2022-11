Weinstadt. Das Angela Avetisyan Quartett präsentiert am Donnerstag, 10. November, seine neue CD „The Eastern Sketchbook“ im Keller des Jazzclubs Armer Konrad (JAK), Stiftsstraße 32 in Beutelsbach. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Leidenschaftlich und expressiv, persönlich und sensibel, kraftvoll und intensiv - das ist die Musik des Angela Avetisyan Quartetts.

Mit ihrem herausragenden Spiel legt sich Angela Avetisyan (Jazzrausch Big Band, Monika Roscher Big Band, Charly Antolini) auf das musikalische Gerüst, das ihre internationale Band mit Maximilian Hirning (LBT), Simon Popp (Fazer) und Misha Antonov (Minimalife) aufbaut. Mal haucht sie ihre feinsinnigen Melodien zart, dann wieder stark und energisch mitreißend. Immer besticht sie dabei mit ihrer unmittelbaren Präsenz und ihrer gewinnenden Art, die bei jedem Konzert das Publikum begeistern. Jeder Auftritt, jede Begegnung, jeder Weg ermöglicht Neues.

Das Quartett präsentiert mit dem neuen Album „The Eastern Sketchbook“ sein aktuelles Programm.

Mitwirkende: Angela Avetisyan: Trompete, Misha Antonov: Keyboards, Maximilian Hirning: Bass, Simon Popp: Schlagzeug. Mehr Infos finden Interessierte unter https://angela-avetisyan-4tet.com/

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, Ermäßigung 3 Euro, Restkarten werden an der Abendkasse verkauft.

Auf www.jak-weinstadt.de gibt es unter der Konzertankündigung einen Link zum Vorverkauf.

Im Land der Zauberer und Hexen

Für Kinder hat der Jazzclub Armer Konrad am Donnerstag, 10. November, ebenfalls etwas zu bieten.

Das Liedertheater Altmann gastiert um 16 Uhr im Stiftskeller Beutelsbach und nimmt die Kleinen mit ins Land der Zauberer und Hexen.

Da geht es magisch zu, da können Vögel Stelzen laufen und es fliegt die Kuh! Ein Land, in dem Krokodile in Hängematten schaukeln, wo Bienen rückwärts fliegen, wo „Rote Laus, geschmort in Dreck“ eine Delikatesse ist.

Und hier begrüßen der Zauber-Lehrer „Franz von Firlefanz“ und die Taschen-Hexe B-B-B-B-B-Berta ihre neuen Zauber- und Hexenlehrlinge, um sie zu unterrichten. Dass das kein gewöhnlicher Unterricht wird, versteht sich nahezu von selbst. Natürlich kommen auch eine ganze Reihe verrückter Instrumente zum Einsatz, und Mitsingen und Mitmachen sind - echtes Zauberer- und Hexen-Ehrenwort - allerstrengstens verboten!

Das Programm dauert circa eine Stunde und ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 7 Euro.