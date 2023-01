Angesagte Vokalgruppe sagt Adieu

„Endlich“ – Am Samstag, 1. April, 20 Uhr, findet auf Einladung des Liederkranzes Waldhausen das große Abschiedskonzert der „Füenf“ in der Remstalhalle in Waldhausen statt.

„Füenf“ befinden sich auf der Abschiedstournee, da sich die Gruppe nach dieser Tour mit einer längeren Reihe von Auftritten auflösen wird. Die einzelnen Mitglieder wollen sich dann neuen Aufgaben zuwenden oder haben dies schon getan.

„Endlich“ Schluss mit lustig? Geht den Maulhelden „Endlich“ mal die Puste aus? Werden diese Kindsköpfe „Endlich“ erwachsen? Tja, scheint so. Wohl auch die geilste Zeit währt nicht ewig. So kommt nun auch die Ära Füenf auf die Zielgerade für den Endspott der Besinglichkeiten!

Jetzt aber erst mal runter von der Tränendrüse. So sang- und klanglos machen sie sich nicht vom Acker. Bis für Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso also „Endlich“ der letzte Vorhang fällt, haben sie nochmals richtig Böcke, für ihr Publikum ein musikomisches Freudenfeuer eines Vierteljahrhunderts Sing & Unsing abzufackeln.

Und wie immer gibt es bei Füenf auch beim Konzert in Waldhausen noch einmal eine Mischung aus Sing und Unsing, aus Spaßhaftem, Verbalhornung von Bekanntem und Liedern von Wolle Kriwanek zu hören und als musikomisches Feuerwerk zu erleben.

Also sollte man die letzte Gelegenheit nutzen, um diese tolle Vokalgruppe noch einmal live zu erleben, empfehlen die Veranstalter.

Also langer Rede schnurzer Sing: Füenf, haltet doch mal die Klappe… na „Endlich“!

Die Karten zum Vorverkaufspreis von 25 Euro gibt es direkt über die Homepage des Vereins (liederkranz-waldhausen.net), über die Vorverkaufsstellen Elektro-Geiger in Lorch-Waldhausen, Buchhandlung Semicolon in Lorch und Schreibwaren Donner in Plüderhausen.

Außerdem sind Karten auch erstmals über das Portal reservix.de erhältlich.

An der Abendkasse beträgt der Kartenpreis 28 Euro für eventuelle Restkarten.