Art verwandt im Waiblinger Schlosskeller

Waiblingen. Die weit über Waiblingens Grenzen hinaus bekannte und beliebte Art verwandt öffnet auch in diesem Jahr die Pforten im Waiblinger Schlosskeller Kurze Straße 33 in Waiblingen. Bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember, zeigen verschiedene Ausstellende ihre Handwerkskunst.

Wer seine Liebsten zu Weihnachten mit einem individuellen Geschenk überraschen möchte, oder seine Wohnung mit stimmungsvollen Accessoires für die Adventszeit dekorieren will, der findet dort mit Sicherheit das Richtige.

Im Schlosskeller kann man in vorweihnachtliche Stimmung eintauchen, sich in aller Ruhe inspirieren lassen, stöbern und entdecken. Die große Vielfalt der angebotenen Handwerkskunst bietet zahlreiche Ideen und Inspirationen. Auswahl und Präsentation ist in dieser Form einzigartig: Filigranes aus Glas, glänzende Goldschmiedearbeiten, aus edlen Naturmaterialien gewebte Stoffe, Lederarbeiten, Gestricktes und Gehäkeltes, traditionelle Buchbindearbeiten, Malerei, duftende Seifen, Keramik, ausgefallene Holz- und Drechselarbeiten, Filzarbeiten, Arbeiten aus Beton, Glas und vieles mehr.

Damit es spannend bleibt, sind ab Sonntag, 5. Dezember, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Waiblinger Schlosskeller vertreten, die ihre handgefertigten Unikate noch bis einschließlich Sonntag, 12. Dezember anbieten. Ein zweiter Besuch lohnt sich.

Weihnachtlicher Lichterglanz

Während der Adventszeit erstrahlt die Waiblinger Innenstadt im Glanz von 80 geschmückten Weihnachtsbäumen in den historischen Straßen und Gassen. Auch das Rathaus ist festlich illuminiert.

Für den Besuch ist derzeit der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung (2G-Regelung) erforderlich sowie ein amtliches Ausweisdokument. Zudem ist das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend, ebenso sind die Kontaktdaten zu hinterlegen.

Die Stände sind so angeordnet, dass jeder Besucher die notwendige Distanz zu den übrigen Besuchern und Teilnehmern einhalten kann. Des Weiteren wird darauf geachtet, dass sich nicht zu viele Besucher gleichzeitig in der Verkaufsausstellung aufhalten.

Die Art verwandt ist täglich von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet.